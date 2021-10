Overnamedeal voor vastgoedonderdeel Evergrande afgeketst

De overname van de vastgoedbeheertak van het in zwaar weer verkerende Chinese vastgoedbedrijf Evergrande is afgeketst. Evergrande besloot zelf de gesprekken te beëindigen omdat het bedrijf twijfelde of sectorgenoot Hopson Development wel aan alle voorwaarden had voldaan om een bod te doen, meldt Evergrande in een verklaring. Eerder waren er al geruchten dat de gesprekken stillagen omdat de Chinese provincie Guangdong de overname niet zou steunen.