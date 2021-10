Koningskoppel op komst bij Chelsea? “Geen probleem om met Romelu Lukaku en Erling Haaland samen te spelen”

De Duitser sprak deze week met SportBild. Daarbij gaf de coach van de Blues, die momenteel aan de leiding gaan in de Premier League en vorig jaar de Champions League wonnen, toe dat hij al gesprekken heeft gehad over een mogelijke transfer van de Noorse topspits van Dortmund.

“We hebben het al enkele keren over Erling Haaland gehad”, aldus Tüchel. “Ook tijdens de vorige transferperiode. Maar toen leek het ons absoluut onhaalbaar en gewoon nauwelijks te doen op een redelijke manier. Het is niet meer dan logisch dat we regelmatig over hem hebben. Erling is een fantastische speler en de spelbepalende speler bij Dortmund.”

Maar wat met… Romelu Lukaku? Chelsea betaalde afgelopen zomer een recordbedrag van 115 miljoen euro voor de Rode Duivel. Haaland zou minstens 75 miljoen moeten kosten, zijn afkoopclausule in de Bundesliga.

“Ik heb er geen probleem mee om te spreken over Lukaku en Haaland samen in de aanval”, aldus Tüchel. We zullen wel zien wat er de komende weken gaat gebeuren. Momenteel is er nog niks heel serieus aan de gang, denk ik.”

© Javier Garcia/Shutterstock

Chelsea speelt woensdagavond een Champions League-wedstrijd tegen Malmö. Voorafgaand aan die partij had de Duitser nog het volgende gezegd over Lukaku, die al zes matchen droog staat.

“Op dit moment denk ik dat Lukaku een beetje overplayed is. Ik vind dat hij in te veel competities heeft gespeeld afgelopen zomer. Met zijn land dan vooral. Hij moest de Nations League spelen en hij is zo’n fantastische atleet, plus enorm competitief, dat hij het nooit rustig aan doet. Hij wil altijd en overal winnen. Lukaku wilde een goed EK spelen met België en daarna ook de Nations League, dus het was een belangrijke periode voor hem. Persoonlijk betekende het veel voor hem, dus hij pakte alles enorm serieus op. Hij legt zoveel druk op zijn schouders.”