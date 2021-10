Loopt voetbalgeweld weer de spuigaten uit? Eén maand vol vechtpartijen, voetzoekers en veldbestormingen

Een Belgische fan van Manchester City werd dinsdagavond in kritieke toestand achtergelaten op een snelwegparking, nadat de 63-jarige man vermoedelijk werd aangevallen door een groepje supporters van Club Brugge. Het is de nieuwste toevoeging aan een treurig lijstje, want pakweg de afgelopen maand liep het zo stilaan de spuigaten uit wat betreft gewelddadige incidenten. Een overzicht.

19 oktober: “Heethoofden” bestormen veld tijdens jeugdwedstrijd RC Genk

Tijdens de Youth League-wedstrijd tussen RC Genk en het Duitse FC Köln kwam het dinsdagavond tot een confrontatie tussen beide supportersgroepen. Een onverwacht grote supportersgroep van Keulen – een honderdtal leden van de harde kern – was naar Genk afgezakt. Tijdens de rust begaf een deel van de grotendeels gemaskerde groep zich over het spelersveld naar het supportersvak van de thuisploeg, waar het tot een confrontatie kwam. Daarbij werden ook rookbommen gebruikt. De groep werd door een snelle tussenkomst van politie en stewards uit elkaar gedreven, de Keulense supporters vertrokken daarna snel huiswaarts.

Op de clubwebsite heeft Genk het over “enkele tientallen heethoofden die het veld overstaken om wat amok te gaan maken. Scènes die je niet meteen verwacht bij de Youth League, maar gelukkig keerde de rust snel terug. Allemaal betreurenswaardig.” Ook de voorzitter van Keulen drukte zijn teleurstelling over het incident uit. “Het is erg treurig en volledig onaanvaardbaar dat enkele chaoten het toneel van het Europese jeugdvoetbal misbruiken om hun honger naar geweld te stillen”, klonk het. “Deze mensen geven niets om het welzijn van Keulen. Gelukkig raakte niemand gewond. We zullen het incident intern afhandelen.” De Europese voetbalbond UEFA heeft woensdag laten weten “een onderzoek te starten naar het incident”.

17 oktober: Mechelse voetzoeker veroorzaakt gehoorschade bij eigen fan

Tijdens de wedstrijd Beerschot - KV Mechelen stak een Mechelse supporter een erg luide voetzoeker af in het bezoekersvak. Verschillende medesupporters maakten daarna melding van gehoorschade.

Na de wedstrijd bestormden enkele Beerschotsupporters dan weer het veld, in een poging de confrontatie met de bezoekende fans aan te gaan.

17 oktober: Ook geweld in vierde provinciale

Ook de lagere reeksen zijn niet veilig voor voetbalgeweld: in vierde provinciale liep de wedstrijd tussen KVV Klauwaarts Bassevelde en Avrasya Gent volledig uit de hand. De scheidsrechter kreeg enkele rake klappen van de verzorger van de bezoekende ploeg, die het niet eens was met enkele beslissingen van de ref. Die moest onder politiebegeleiding in veiligheid worden gebracht.

16 oktober: Zulte Waregem-fans vechten met elkaar

Een deel van de supporters van Zulte Waregem greep de wedstrijd van afgelopen weekend tegen Antwerp aan om te protesteren tegen de zwakke competitiestart. Scheidsrechter Lardot moest het duel aan de Gaverbeek zelfs even stilleggen nadat de groep rookbommen en projectielen op het veld gooide.

Daarna kwam het in de catacomben van het stadion ook tot gevechten tussen protesterende supporters, en andere Zulte Waregem-supporters die het niet eens waren met de actie.

16 oktober: Gehoorschade voor doelman

Tijdens de wedstrijd tussen Standard en Oud-Heverlee Leuven afgelopen zaterdag gooide een Luikse fan een voetzoeker op het veld, nadat de bezoekers in extremis nog gelijkmaakten. Die ontplofte net naast OHL-doelman Rafael Romo, die na de wedstrijd niets meer hoorde met zijn rechteroor. Standard gaf de man inmiddels al een stadionverbod.

1 oktober: Standard-fans bestormen veld

Twee weken eerder hadden de fans van Standard zich ook al misdragen: toen gooiden ze uit onvrede met het lamentabele spel van hun ploeg en de snelle achterstand op het veld van KV Mechelen tennisballen op het veld. Daarvoor kreeg de club inmiddels al een boete van 8.500 euro.

Vlak voor het begin van de tweede helft liep het opnieuw mis, want toen liepen zes misnoegde Luikse supporters het veld op om verhaal te halen bij hun spelers. Nadien namen de fans weer plaats in het bezoekersvak.

30 september: Frankfurt-fans slaan Antwerp-café kort en klein

In de aanloop naar het Europa League-duel tussen Antwerp en Frankfurt liep de situatie rond de Bosuil volledig uit de hand: de Duitse fans sloegen voor de wedstrijd al een café kort en klein, de Antwerp-fans reageerden door tijdens de wedstrijd tot tweemaal toe voetzoekers naar de bezoekende doelman te gooien.

Na het late winnende doelpunt kwam het bovendien tot ongeregeldheden in de tribunes toen enkele thuisfans hun woede afkoelden op al te enthousiast vierende bezoekende supporters die in de thuisvakken verzeild waren geraakt. “Vijf stewards raakten gewond, van wie één ernstig”, klonk het na afloop bij de Antwerpse club. De UEFA legde de club een sanctie op, en bepaalde dat één thuiswedstrijd zonder publiek moeten worden gespeeld.

30 september: Vechtpartijen voor en na wedstrijd tussen Genk en Zagreb

Zo’n honderd supporters van RC Genk en het Kroatische Dinamo gingen voor het Europa League-duel tussen beide ploegen met elkaar op de vuist bij een confrontatie op een tiental kilometer van het stadion, een zogeheten ‘free fight’. Vijftien Kroatische supporters werden bestuurlijk aangehouden.

Na de wedstrijd – een zware nederlaag voor Genk – zocht een grote groep gefrustreerde supporters dan weer de confrontatie met de politie op.

18 september: Ultra’s van Club Brugge tussen Franse relschoppers

Tijdens de Franse competitiewedstrijd tussen Lens en Lille kwam het tot ernstige supportersrellen. Fans van beide teams zochten tijdens de rust de confrontatie met elkaar: tientallen supporters betraden het veld en liepen op een vak af met fans van de andere club. Agenten en stewards hadden de grootste moeite om de relschoppers uit elkaar te houden. Volgens de Franse krant La Voix du Nord bevonden zich ook ultra’s van Club Brugge onder de relschoppers.

