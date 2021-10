Dader van schietpartij in school in Parkland pleit schuldig

Nikolas Cruz, de 23-jarige man die in 2018 zeventien mensen doodschoot in een middelbare school in Parkland (Florida), heeft woensdag schuldig gepleit. Hij deed dat in een gerechtsgebouw in Miami, waar families van zijn slachtoffers opeengepakt zaten. Hij zei ook “heel veel spijt” te hebben van zijn daden.

“Ik heb zo’n spijt van wat ik gedaan heb, ik draag die last elke dag op mijn schouders”, zei de jongeman. Hij was 19 op de dag dat hij één van de ergste bloedbaden op een school in de Verenigde Staten aanrichtte.

Cruz riskeert de doodstraf. Door in de rechtszaal schuldig te pleiten, hoopt hij mogelijk die sanctie te ontlopen. Zijn raadslieden zetten in op zeventien keer levenslang.

Bij de schietpartij in de Marjory Stoneman Douglas High School in februari 2018 kwamen veertien scholieren en drie medewerkers van de school om. Er raakten ook vijftien mensen gewond.

De schietpartij was het ergste bloedbad op een school in de VS sinds de schietpartij op de basisschool Sandy Hook in Newtown, Connecticut, waarbij 26 mensen omkwamen.