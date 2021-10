Europese tegenstanders van Manchester United worden zes (!) keer gewekt in hotel: “Dit was echt géén toeval”

De club uit Bergamo doet al voor de derde keer op rij mee aan de Champions League. Twee jaar geleden haalde Atalanta de kwartfinales, waarin het verloor van PSG. Vorig seizoen was Real Madrid te sterk in de 1/8ste finales. Deze campagne pakte ‘La Dea’ 4 op 6, waarmee het aan de leiding gaat in de groep en dus moet Man United wel winnen voor eigen publiek.

De aanloop naar de wedstrijd van woensdagavond verliep niet zo vlekkeloos voor de club van ex-Genkspelers Joachim Maehle en Ruslan Malinovskyi. In het Edwardian Manchester hotel ging het brandalarm vannacht maar liefst zes keer af.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

In de Italiaanse media maakt men gewag van een “woelige nacht” voor de spelers van Atalanta, momenteel zesde in de Serie A. Maar Roksana, de vrouw van Malinovskyi, vond het allemaal toch vrij verdacht.

“Ik denk echt niet dat dit een toevallig incident was”, aldus de Oekraïense. “Denken jullie echt dat dit toeval is? Ik denk het niet. Dit is gewoon verschrikkelijk. Ik hoop dat onze supporters onze spelers gaan steunen en hetzelfde gaan doen voor de terugwedstrijd.”