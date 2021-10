“De deuren naar de Atlantische Oceaan staan open”: buurlanden houden zich vast voor zware storm, ook België kondigt code geel af

Een zware storm trekt dezer dagen over Noordwest-Europa: de temperatuur neemt de komende dagen een fikse duik, er wordt hevige regenval – her en der zelfs sneeuw – verwacht, en rukwinden kunnen voor gevaar zorgen. In België wordt dan ook code geel afgekondigd, de FOD Binnenlandse Zaken heeft het noodnummer 1722 geactiveerd.

In het Verenigd Koninkrijk verwacht men de komende dagen een fikse koudegolf: in Schotland werd het woensdag amper 6 graden Celsius, in het noorden van Engeland en in Wales bereikte de thermometer amper 7 graden. Donderdag zou de temperatuur in de Schotse Highlands zelfs het vriespunt bereiken, sneeuwval is zelf niet uitgesloten. “De winter is officieel aangekomen”, klinkt het in de Engelse media.

Bovendien komt er woensdagavond een stormfront aan: er worden rukwinden van 100 kilometer per uur en – met name in het zuiden van het land – periodes met bijzonder veel regenval op korte tijd aangekondigd.

Storm Aurore/Ignatz

Boosdoener is de “kleine maar vrij diepe depressie” (dixit het KMI) die dezer dagen vanuit de Atlantische Oceaan over het Kanaal en de Benelux richting Scandinavië trekt. Ook in het noorden van Frankrijk – waar met het over storm ‘Aurore’ heeft – rekent men dan ook op hevige regenval en zware rukwinden.

En in Duitsland – waar het dan weer storm ‘Ignatz’ is – zou de wind zelfs 150 kilometer per uur bereiken. Het Duitse meteorologische instituut waarschuwde al voor vertragingen voor treinreizigers – door bomen op de sporen – en vliegtuigreizigers – omwille van de sterke wind. Ook daar zou de temperatuur de komende dagen een snelle duik nemen: van 25 graden woensdag tot 12 graden dit weekend. Ook daar zou het dan in hoger gelegen gebieden zelfs kunnen gaan sneeuwen.

In België: code geel

In België waarschuwt het KMI dan ook voor een fiks toenemende wind woensdagavond en vooral vannacht, met rukwinden van 70 tot 90 km per uur op vele plaatsen en lokaal tot 100 km per uur. “Wees voorzichtig”, klinkt het dan ook bij het KMI. Dat kondigde code geel af voor het hele land tussen middernacht en donderdagochtend.

“De meeste neerslag wordt verwacht in Nederland, op dat vlak lijkt België aan het ergste te zullen ontsnappen”, aldus Nicolas Roose van NoodweerBenelux. “Maar wat de wind betreft zullen we wel moeten opletten. Boven 70 kilometer per uur ontstaat het risico op stormschade, zeker omdat veel bomen – in tegenstelling tot putje winter – nog in blad staan: dan vangen ze meer wind en is het risico op vallende takken of omvallende bomen dus groter. Verplaats die auto onder die boom vanavond dus best maar even. In het noorden en westen van het land zal de wind vermoedelijk zelfs nog iets feller waaien, en is er volgens sommige weermodellen zelfs een kans op een lokale windhoos.”

De FOD Binnenlandse Zaken activeert daarom ook tijdelijk het nummer 1722. Voor storm- en waterschade waarvoor je bijstand van de brandweer nodig hebt, kan je een aanvraag indienen via het e-loket www.1722.be of het nummer 1722 bellen. Bel enkel 112 voor situaties die mogelijk levensbedreigend zijn.