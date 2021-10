Vakbonden bevestigen nationale staking in chemie op 29 oktober

Als er de komende dagen geen doorbraak komt in het overleg over een nieuw sectoraal akkoord in de chemiesector, dan volgt er op 29 oktober een nationale stakingsdag. Dat hebben de vakbonden woensdag aangekondigd.

De datum van 29 oktober voor een mogelijke stakingsdag in de chemiebedrijven deed al langer de ronde, en wordt nu door de vakbonden in gemeenschappelijk front bevestigd.

Vrijdag werden de gesprekken tussen vakbonden en werkgevers over een nieuw sectoraal akkoord voor de chemiesector beëindigd. Volgens de bonden wilden de werkgevers niet tegemoetkomen aan eisen rond een coronapremie en loonsverhogingen voor 2021. Ze dienden daarop een stakingsaanzegging in voor acties in heel België.

Er waren de voorbije dagen al acties, onder meer bij Agfa-Gevaert in Mortsel, en er zullen de volgende dagen nog meer acties volgen. “De oproep om acties te houden in de ondernemingen wordt behouden”, zeggen de vakbonden in een persbericht. “Als de werkgeversvertegenwoordigers in de komende dagen niet met een positief antwoord komen, dan komt er op 29 oktober 2021 een nationale stakingsactie.”

Chemiekoepel Essenscia noemde de algemene stakingsaanzegging eerder al onverantwoord. Volgens de sectorfederatie lag er een mooi pakket aan maatregelen op tafel, met onder meer een maximale invulling van de loonnorm, extra inspanningen voor een substantiële verhoging van de sectorale minimumlonen, bijkomende investeringen in opleiding en vorming, loonsverhogingen voor de niet-geconventioneerde ondernemingen en meer aandacht voor werkbaar werk.

“Voor de vakbonden bleek dit voorstel jammer genoeg onvoldoende en kwamen ze net voor het sluiten van een akkoord op de proppen met bijkomende eisen rond een coronapremie”, zei secretaris-generaal en directeur sociaal beleid Koen Laenens enkele dagen geleden. Essenscia is niet tegen een coronapremie, maar wil dat daarover op bedrijfsniveau beslist kan worden.

De chemiesector omvat volgens de vakbonden zowat 130.000 werknemers die actief zijn in de basischemie, kunststof- en rubberverwerking en farmaceutische nijverheid.