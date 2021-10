Mark Zuckerberg riskeert nu ook persoonlijke vervolging in Cambridge Analytica schandaal

Facebook-CEO Mark Zuckerberg zal zich mogelijk persoonlijk moeten verantwoorden voor het Cambrigde Analytica-schandaal in het Amerikaanse District van Columbia. De openbare aanklager stelt dat Facebook te laks omsprong met de data van hun gebruikers en dat Zuckerberg daar mee voor verantwoordelijk is.

De staat Columbia spande in 2018 een zaak tegen Facebook in de nasleep van het Cambridge Analytica-schandaal. Klokkenluider Christopher Wylie bracht naar buiten dat het bedrijf via persoonlijkheidsquizen de gegevens van 87 miljoen facebookgebruikers verzameld had zonder medeweten noch toestemming van die gebruikers. Die data werd gebruikt om de Amerikaanse presidentsverkiezingen en het Brexit-referendum te beïnvloeden.

In 2018 spande het District Columbia (Washington D.C.) de een zaak tegen Facebook in naam van de gedupeerde inwoners van het district. De klacht: Facebook heeft consumenten misleid door laks om te gaan met hun privacy en bedrijven zoals Cambridge Analytica toegang te geven tot hun data.

Nu wordt Zuckerberg zelf in het bad getrokken. Karl Racine, de openbare aanklager, stelt na onderzoek dat Facebook na 2010 ontwikkelaars, app-makers en andere derde partijen aantrok naar Facebook met de belofte toegang te krijgen tot die gebruikersgegevens. Die koerswijziging was het “geesteskind” van Zuckerberg. Om die reden zal Zuckerberg zich persoonlijk moeten verantwoorden in de zaak.

“Gezien de nieuwe bevindingen is het ontegensprekelijk gerechtvaardigd om de heer Zuckerberg aan onze rechtszaak toe te voegen, ook moet het een boodschap zijn dat bedrijfsleiders, incluis de CEO, verantwoording zullen moeten afleggen voor hun daden”, aldus de aanklager in een mededeling.

Facebook kan dit nog aanvechten. In het verleden heeft het bedrijf er alles aan gedaan om Zuckerberg persoonlijk uit rechtszaken tegen het bedrijf te houden. In een eerdere schikking met de Amerikaanse marktwaakhond FTC - ter waarde van 5 miljard dollar - wisten

