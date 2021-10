19 doden na verkeersongeval in Egypte

Bij een verkeersongeval in de Egyptische hoofdstad Caïro zijn woensdag negentien mensen om het leven gekomen. Dat melden bronnen uit de medische en veiligheidssector aan het Franse persagentschap AFP.

Op de ring rond Caïro kwam een vrachtwagen terecht op het andere rijvak, waardoor een botsing met een minibus onvermijdbaar werd. De chauffeur en de achttien passagiers van de minibus kwamen daarbij om het leven.

Verkeersongevallen zijn schering en inslag in Egypte, waar talloze straten slecht onderhouden zijn en verkeersovertredingen frequent voorkomen. Volgens officiële cijfers lieten in 2020 7.000 mensen het leven in het Egyptische verkeer.