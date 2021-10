Twijfel over coronatest? Nieuwe tool moet druk op huisartsen verlichten

Wie ziek is en twijfelt of hij naar de huisarts moet voor een coronatest, zal binnenkort kunnen gebruikmaken van een nieuwe tool waarmee je indien nodig een code ontvangt om naar een testcentrum te gaan. Dat heeft de Interministeriële Conferentie Gezondheid woensdag beslist.

De ministers van Volksgezondheid komen daarmee tegemoet aan de ongerustheid die bij huisartsen was ontstaan. Nu het seizoen van de verkoudheden is aangebroken, vreesden zij voor een overbelasting, indien ze bij iedereen met symptomen ook een coronatest zouden moeten afnemen.

De IMC Gezondheid raakte het er woensdag over eens een ‘self assessment’-tool te ontwikkelen. Iemand die ziek is, zou via die tool zijn symptomen kunnen invoeren, waarop dan wordt uitgemaakt of een coronatest nodig is. Indien dat het geval is, ontvangt hij een testcode waarmee hij naar een testcentrum kan.

De tool moet nog verder worden ontwikkeld. Over de verdere teststrategie vergaderen de ministers volgende week voort. Zo is er bijvoorbeeld nog geen beslissing gevallen over de vaccinatie van kinderen onder de twaalf jaar.