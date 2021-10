Een Europese hoogdag in Moskou: Youri Tielemans ziet ploegmakker Patson Daka vier keer scoren in Europa League

20/10/2021 zal in Leicester voor altijd Patson Daka Day zijn. De spits van de Foxes scoorde in de Europa League liefst vier keer tegen Spartak Moskou.

Leicester, met Youri Tielemans in de basis en Timothy Castagne 90 minuten op de bank, had het op de derde speeldag in de groepsfase niet onder de markt met de Russische ploeg. Na doelpunten van Aleksandr Sobolev en Jordan Larsson keken de Engelsen tegen een 2-0 achterstand aan. Gelukkig kon Patson Daka net voor de rust nog milderen tot 2-1.

Na de pauze ontbond de 23-jarige Zambiaan pas echt zijn duivels. Hij scoorde in de 48ste en 53ste minuut zijn tweede en derde goal van de avond, waardoor Leicester zowaar op voorsprong kwam. Bij de 2-3 was Tielemans, die halverwege de tweede helft geblesseerd naar de kant moest, de aangever. En Daka was nog niet klaar. Tien minuten voor tijd deed de spits voor de vierde keer de netten trillen. Sobolev milderde nog tot 3-4 voor Spartak.

Leicester City boekt zo zijn eerste zege in deze Europa League-campagne, na een eerder gelijkspel tegen Napoli en een verrassende nederlaag tegen Legia Warschau. Met vier punten uit drie duels staat Leicester voorlopig op de tweede plaats, op twee punten van leider Legia. De Polen gaan donderdagavond op bezoek bij het Napoli van Dries Mertens, dat met één punt op de laatste plaats staat in deze groep. Spartak heeft drie punten.