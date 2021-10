De Gentse majoor Sam Gydé in de dispatch van Brandweerzone Centrum vanwaaruit ze het proefproject uitvoeren — © fvv

Gent

Wie een brand of ongeval meldt in Oost-Vlaanderen kan gevraagd worden om het incident te filmen. Een innovatief proefproject van Brandweerzone Centrum om de dienstverlening efficiënter te maken. “Een incident kunnen we zo sneller en beter inschatten”, zegt majoor Sam Gydé.