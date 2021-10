Red Flames-keepster Justien Odeurs reageert na verrassende niet-selectie: “Ik vecht mijn gevecht”

LEES OOK. Gerommel in doel bij de Red Flames: vragen na verrassende niet-selectie van eerste keeper Justien Odeurs

De doelvrouw van landskampioen RSC Anderlecht zou nochtans niet geblesseerd zijn, maar toch koos Serneels voor Nicky Evrard, Lisa Lichtfus en Diede Lemey. “Natuurlijk ben ik teleurgesteld, maar ik zal hard werken en een modelploegmaat zijn bij Anderlecht. Ik vecht mijn gevecht en zal mijn uiterste best doen om aan alle voorwaarden die er zijn om international te worden, te voldoen. Ik ben klaar om terug te vechten”, klonk het woensdag bij de doelvrouw, in een mededeling op Instagram.

Met Odeurs in doel speelden de Flames onder meer vier jaar geleden op het EK in Nederland. “Ik ben altijd heel trots om de nationale kleuren te dragen en dus is het niet meer dan logisch dat ik teleurgesteld ben als ik naast de selectie val. Die beslissing is genomen en die moet ik aanvaarden. Meer wil ik daar niet over zeggen, want de aandacht moet op de wedstrijden liggen. Ik wens mijn ploeggenoten alle succes en ben nu hun grootste fan.”

© BELGAIMAGE

Tweeluik richting WK

De Belgische voetbalvrouwen nemen het donderdagavond in Leuven op tegen Kosovo in hun derde kwalificatiewedstrijd voor het WK 2023. Vijf dagen voor de lastige verplaatsing naar groepsleider Noorwegen mogen de Red Flames geen steek laten vallen met het oog op de eerste plaats en rechtstreekse kwalificatie.

Na een 1-1 gelijkspel in Polen en een 7-0 overwinning tegen Albanië vorige maand, wacht aan den Dreef een op papier makkelijke opdracht tegen Kosovo, de nummer 115 op de FIFA-ranking. België staat negentiende. Bondscoach Ives Serneels had er na de demonstratie tegen Albanië alvast een goed oog in. “De ruime zege was zeker verdiend. In de eerste helft (2-0) faalden we in de afwerking. Het had minsten drie, of vier-nul moeten zijn, maar in de tweede heeft de groep goed gereageerd. Er kwamen veel kansen en veel doelpunten. Ons volgende duel, tegen Kosovo kunnen we met vertrouwen tegemoet zien”, klonk het bij de trainer van de Flames.

Kosovo telt na een 1-1 gelijkspel in Albanië en 0-3 verlies tegen Noorwegen 1 op 6. Nog donderdag trekken de Noorse vrouwen (FIFA 12) naar Polen (FIFA 29) en ontvangt Albanië Armenië. Volgende week dinsdag (26 oktober) spelen de Flames in Noorwegen. Dat wordt ongetwijfeld een cruciaal duel voor de eerste plaats, die een ticket oplevert voor de WK-eindronde in Australië en Nieuw-Zeeland. De nummer twee speelt play-offs.