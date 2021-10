Persoon gearresteerd na plaatsen galg voor Brits parlement

Labour-parlementslid Peter Kyle had op Twitter een foto gepost van de galg, vergezeld van de boodschap “toen ik het parlement binnenwandelde, riep deze persoon dit is wat we doen met verraders naar me, terwijl hij wees naar de galg en de strop”. Ook andere parlementsleden, zowel van de meerderheid als de oppositie, brachten de galg ter sprake. Daarna nam ondervoorzitter Rosie Winterton het woord en verklaarde ze dat de galg werd verwijderd en de persoon werd gearresteerd.

Vorige week vrijdag werd het Britse parlementslid Sir David Amess doodgestoken tijdens een burgerraadpleging in een kerk in zijn kiesdistrict in het graafschap Essex. Minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel kondigde al aan de veiligheidsmaatregelen voor de parlementsleden te zullen herbekijken.