Er is nog hoop: FC Barcelona speelt slecht, maar wint eerste Champions League-wedstrijd sinds december

Ronald Koeman gaat met twee overwinningen op zak en een steeds meer aansterkende selectie richting EL Clásico, zondag in het eigen Camp Nou tegen Real Madrid. Na de winst op Valencia afgelopen zondag (3-1), werd ook het ‘do-or-die’-duel met Dinamo Kiev gewonnen in de Champions League: 1-0. Al verdiende het treffen die titel geen moment, vanwege de povere tegenstand uit Oekraïne.

Gerard Piqué gleed na ruim een half uur een voorzet van Jordi Alba binnen. De centrale verdediger deed wat Sergińo Dest daarvóór als gelegenheidsrechtsbuiten tot drie keer toe net niet lukte. De voormalig Ajacied stond voor de tweede keer op rij in de voorhoede van de Catalanen, om de aanval van Koeman van (meer) snelheid te voorzien. Spits Luuk de Jong, die in de rust werd gewisseld, en Memphis completeerden de aanval.

Koeman knijpt de afgelopen tijd de handen dicht met de multi-inzetbare Dest, die tijdelijk ook Alba verving als linksback. Nu de coach nog wacht op de weer meetrainende Ousmane Dembélé, vervult Dest de positie in waaruit de financiële armoede bij Barcelona blijkt. Na het vertrek van Lionel Messi werd geen vervanger aangetrokken en daar kon ook niet op worden voorgesorteerd. Dat maakt dat Koeman soms wel erg merkt dat zijn selectie qua bezetting niet in balans is. Meerdere keren dit seizoen heeft hij noodgrepen moeten uithalen, die in Catalonië niet lekker vielen. Of dat nu qua systeem of personele bezetting was.

© REUTERS

Ook tegen Dinamo Kiev stuurde Koeman niet de favoriete elf van eenieder het veld op, maar de trainer denkt in deze fase ook aan het fit houden én krijgen van zijn mogelijk belangrijkste spelers. Zo startten Ansu Fati en Philippe Coutinho vanaf de bank en maakten zij na maandenlange blessures opnieuw veel minuten. Met nog een gehele tweede helft in de benen, lijken zij klaar voor de kraker tegen Real Madrid. Sergio Agüero viel een kwartier voor tijd in voor Memphis en lijkt eenzelfde soort rol te kunnen vervullen tegen De Koninklijke.

Dat het spelpeil flink onder het niveau lag wat afgelopen zondag tegen Valencia was te zien, was met Koeman zijn afwegingen in het achterhoofd te verwachten. Hij benadrukte daags voor het duel al dat de fysieke toestand van zijn spelers momenteel het belangrijkste is. Alleen dan kunnen de spelers die daarvoor in de wieg gelegd zijn, het verschil maken in topduels. In dat opzicht werd tegen Dinamo Kiev een volgende stap gezet. Nog los van de drie welkome punten in de Champions League-poule, na de eerdere nederlagen tegen Bayern München (0-3) en Benfica (3-0).

In groep G ging een Belgisch getint Wolfsburg, met aanvoerder Koen Casteels, Aster Vranckx en Dodi Lukebakio de hele wedstrijd tussen de lijnen en Sebastiaan Bornauw 90 minuten op de bank, met 3-1 onderuit bij de Oostenrijkse kampioen RB Salzburg.

Voormalig Anderlecht-aanvaller Lukas Nmecha scoorde op het kwartier het doelpunt voor de bezoekers, Karim Adeyemi (3.) en Noah Okafor (65. en 77.) troffen raak voor de thuisploeg, die met 7 punten uit 3 wedstrijden voorlopig aan de leiding gaat. Wolfsburg telt 2 punten en staat op de derde plaats. FC Sevilla en Lille staan woensdagavond nog tegenover elkaar.