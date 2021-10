Youri Tielemans gelinkt aan… FC Barcelona: “De club heeft goeie smaak, maar een transfer is quasi onmogelijk”

LEES OOK. Een Europese hoogdag in Moskou: Youri Tielemans ziet ploegmakker Patson Daka vier keer scoren in Europa League

“Ik probeer zo veel mogelijk opties open te houden. Maar zolang ik bij Leicester speel, zal ik alles geven voor het team. Een nieuw contract? Er zijn onderhandelingen gaande, maar dat betekent nog niet dat ik ga tekenen.”

Aan het woord is Youri Tielemans, wiens contract bij de Foxes afloopt in de zomer van 2023. De Engelse club wil de Rode Duivel houden, maar er staat dus nog niets vast. Juventus scoutte Tielemans onlangs nog in de Nations League tegen Frankrijk, maar volgens Mundo Deportivo heeft ook FC Barcelona nog steeds een oogje op de 24-jarige middenvelder.

“Tielemans is dit seizoen tot nu toe de middenvelder die het best in vorm is in de Premier League en een steunpilaar in het Belgische team onder leiding van Roberto Martínez”, klinkt het bij de Catalaanse krant. “Door zijn leeftijd en potentieel is hij een nog interessanter profiel dan Gigi Wijnaldum, die Ronald Koeman er graag bij wilde. De club heeft goeie smaak.”

© ISOPIX

LEES OOK. Youri Tielemans antwoordt op kritiek bij Rode Duivels met zijn geweldige rechter: “Hij was overall outstanding”

Er is echter een grote ‘maar’ voor de Blaugrana. “De prijs voor Tielemans is op dit moment onbetaalbaar voor de schatkist van de club. Leicester betaalde aan Monaco 45 miljoen euro voor de speler. Momenteel is zijn marktwaarde boven de 55 miljoen gestegen. Leicester won vorig seizoen de FA Cup met dank aan Tielemans en toen zaten verschillende Engelse topclubs achter hem aan. Toen liet hij echter weten dat hij zijn contract bij de Foxes wilde uitdoen. Het is een aparte kerel.”