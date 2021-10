N-VA viert 20ste verjaardag met Romeinse militair Bart De Wever op koekendoos

Voor 6 euro kun je bij N-VA de nil volentibus arduum-koekendoos (niets is onmogelijk voor hen die willen, red.) kopen. Op het deksel prijkt Antwerps burgemeester en nationaal N-VA-voorzitter Bart De Wever als een Romeinse tribunus militum met een gladius (zwaard, red.) stevig in de hand en op een paard.

Hij is wel nederig, want deze rang in het Romeinse leger is dan wel hoger dan een centurio, maar valt net onder de bevelhebber. De tribunus militum was meestal een politicus die via het leger zijn politieke loopbaan wou lanceren. Op de achtergrond staat een sterk uitgedund legioen.

Deze koekendoos kwam er naar aanleiding van de twintigste verjaardag van N-VA en is te koop in de webwinkel van de partij. De doos is daadwerkelijk gevuld met koekjes.

De koekendoos was in eerste instantie een cadeau voor de leden die al twintig jaar militeren voor N-VA. Er werd nog gezocht naar een beeld voor op het deksel. Zo maakte De Wever de associatie met milites of de getrainde voetsoldaten van het oude Rome.

Het is geen geheim dat De Wever een verregaande interesse heeft in het oud Romeinse rijk. Hij gaat zelfs zo ver dat hij zich wel eens als een Romeinse militair uitdost bij de groep van re-enactors Legio XI en door de velden marcheert.

“Ik liep voor deze foto een half dagje mee, maar moest ik vrije tijd hebben, dan zou ik mij zeker aansluiten bij Legio XI”, zegt De Wever.

Bij re-enactment proberen de deelnemers zo waarheidsgetrouw de periode na te spelen. Tijdens het Romeinse rijk was er echter nog geen sprake van Vlaamse vlaggen.

