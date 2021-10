Zorgen voor Romelu Lukaku: Rode Duivel geblesseerd vervangen bij Chelsea na harde tackle op de enkel

LEES OOK. Koningskoppel op komst bij Chelsea? “Geen probleem om met Romelu Lukaku en Erling Haaland samen te spelen”

‘Big Rom’ was nochtans goed gestart aan de wedstrijd. Hij was meteen gevaarlijk met een doelpoging en dwong in de 20ste minuut, bij een 1-0 voorsprong, een penalty af voor de Blues.

Die werd feilloos omgezet door Jorginho, maar meteen daarna moest Lukaku vervangen worden door Kai Havertz. De Zweedse tackle op zijn rechterenkel van Lasse Nielse bleek te pijnlijk te zijn geweest. De ernst van de blessure lijkt mee te vallen, want Lukaku was nog in staat om zelf naar de kant te wandelen. Nog voor de rust zag Chelsea ook Timo Werner geblesseerd uitvallen.

Bekijk hier de beelden:

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

© AP

© Action Images via Reuters

© EPA-EFE

© REUTERS

© Action Images via Reuters

© REUTERS