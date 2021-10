Voor het eerst iedereen fit bij AA Gent

AA Gent reisde met een voltallige kern van 27 spelers naar Belgrado in de Conference League. Inclusief Hjulsager, Malede en Marreh, ook al zijn die Europees niet speelgerechtigd.

Bedoeling is iedereen te integreren, ook omdat de Buffalo’s vrijdag nog op Servische bodem trainen in aanloop naar de verplaatsing van zondag naar Racing Genk. Alleen Lemajic trainde woensdag nog apart, maar eigenlijk heeft Vanhaezebrouck voor het eerst dit seizoen een volledig fitte selectie ter beschikking. (kvu)