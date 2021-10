John van den Brom kijkt met Genk West Ham in de ogen in de Europa League: “Hier krijg ik zelf nog zin om te voetballen”

Racing Genk gaat donderdag in de Europa League op bezoek bij West Ham. Een enthousiaste John van den Brom blikte woensdag in het Olympisch Stadion van Londen vooruit.

“Wat een fantastische uitdaging is dit: prachtig stadion, fantastische grasmat en het publiek dat voor een geweldige sfeer zal zorgen”, aldus Van den Brom op de website van Genk. “En een mooie tegenstander natuurlijk, want West Ham is een hele sterke ploeg.” De Londenaren staan momenteel zevende in de Premier League. “Wat wil je nog meer als voetballer? Hier krijg ik zelf ook nog zin van om te voetballen. Die jongens hebben er ook zin in. Ik hoef maar in hun oogjes te kijken als ze hier zo meteen op dat veld staan voor de training.”

Genk won op de eerste speeldag met 0-1 bij Rapid Wien, maar verloor daarna met 0-3 van Dinamo Zagreb. Het deelt de tweede plaats met Zagreb, West Ham is leider met zes op zes. De wedstrijd van donderdag staat om 21u op het programma.

Bij The Hammers is Tomas Soucek donderdag van de partij. De Tsjechische middenvelder liep zondag in het duel tegen Everton een stevige blessure in het aangezicht op, maar onderging intussen al plastische chirurgie en is klaar voor de komst van de Limburgers, zo bevestigde coach David Moyes tijdens het persmoment.

