Ally Samatta laat mislukte passages bij Villa en Fenerbahçe niet aan zijn hart komen: “Ik heb nooit aan mezelf getwijfeld. Never!”

Brian Priske zal z’n spitsen niet moeten motiveren. Zowel Michael Frey (27) als Ally Mbwana Samatta (28) wil zich absoluut tegenover ex-club Fenerbahçe bewijzen. Omdat die eerste een dubbelinterview weigerde, spraken we solo met ‘Samagoal’, die nog eigendom is van de Turken. Interessant zat, gezien zijn mislukte transfers, maar vergis u niet: hij is nog altijd zijn vrolijke en optimistische zelve. “Ik ben nu de enige Tanzaniaanse speler én doelpuntenmaker ooit in de Premier League. Laten we dát vooral onthouden.”