Ziekenhuizen willen vaccinweigeraars ontslaan

De ziekenhuizen adviseren minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke om vaccinweigeraars in de zorg te schorsen en desnoods zelfs te ontslaan. Dat staat in een advies van de Natio­nale Arbeidsraad (NAR) dat De Tijd kon in­kijken. “Er is geen tijd meer te verliezen”, zegt Margot Cloet, de topvrouw van ziekenhuiskoepel Zorgnet­-Icuro.