“België verloor 7 miljard euro door aandelenconstructies”

Duitse wetenschappers waarschuwen dat de Belgische schatkist de voorbije twintig jaar meer dan zeven miljard euro aan belastinginkomsten is mis­gelopen door constructies met aandelen. Dat bericht De Tijd donderdag.

Sinds eind 2015 lopen in ons land al strafonderzoeken naar ‘cum-exconstructies’, waardoor meer dan 200 miljoen euro uit de Bel­gische staatskas is gestroomd. Uit nieuw onderzoek van journalisten en wetenschappers, de CumEx Files 2.0, blijkt nu dat een ander type constructie, ‘cum-cum’, de Belgische schatkist nog veel meer belastinggeld heeft gekost: 7,2 miljard euro.

De Tijd onderzocht de cum-cumconstructies ­samen met het Duitse collectief van onderzoeksjournalisten CORRECTIV en 14 media in andere landen.

De namen van de constructies verwijzen naar het verhandelen van aandelen met (cum) of zonder (ex) dividend. De constructies worden opgezet door buitenlandse ­investeerders die aandelen bezitten van Belgische beursgenoteerde bedrijven die dividenden uitkeren.

“Theoretische, Duitse berekening”

In januari 2019 is de Belgische ­belastingwet verstrengd om zulke constructies tegen te gaan, maar insiders zeggen dat die nog altijd mogelijk zijn. “Niettemin is de belastingadministratie waakzamer voor zulke constructies”, zegt de woord­­voerder van Financiën, Francis Adyns. Hij plaatst wel kanttekeningen bij het bedrag van 7,2 miljard euro. “Het gaat hier om een theoretische analyse en berekeningsmethodes uit Duitsland, die zomaar toegepast worden voor België.”