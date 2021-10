China looft grote beloning uit voor wie ontsnapte gevangene helpt vinden die eerder uit Noord-Korea was gevlucht

De Chinese politie looft een beloning van omgerekend 20.000 euro uit voor wie helpt om een ontsnapte gevangene terug te vinden. De man was eerder gevlucht uit Noord-Korea en slaagde er nu in om weg te geraken uit de gevangenis in de noordoostelijke stad Jilin.

De Noord-Koreaan Zhu Xianjian kwam in 2013 illegaal China binnen. Drie jaar later kreeg hij een gevangenisstraf van 11 jaar opgelegd omdat hij illegaal de grens overgestoken was, maar ook voor diefstal. Sindsdien zat hij in de gevangenis in de noordoostelijke stad Jilin.

Maandagavond, rond 18 uur lokale tijd, is hij erin geslaagd over een schuur te klimmen en te ontsnappen, terwijl de andere gedetineerden aan het werk waren in de tuin. Dat is te zien op beelden van de bewakingscamera die circuleren op sociale media. De man klimt op het dak en gebruikt dan een touw om de elektrische omheining te beschadigen, zo lijkt het. Op andere beelden zie je hem van de muur springen en weglopen.

(lees verder onder de video)

Na de ontsnapping is de politie met een klopjacht gestart in de buurt. De agenten bellen aan elke deur aan om te controleren of hij zich daar niet verschuilt. Er zijn ook heel wat wegen afgesloten naar dorpen en steden in de buurt.

Het gebeurt uiterst zelden dat in China iemand uit de gevangenis ontsnapt. Maar nu de beelden circuleren en het imago van het land een deuk krijgt, kan het voor de veiligheidsdiensten niet snel genoeg gaan. Ze loven daarom een beloning van 13.000 euro uit voor alle informatie die kan helpen bij het zoeken van Zhu. Die beloning kan zelfs oplopen tot 20.000 euro als de tip rechtstreeks leidt tot zijn arrestatie. Ter vergelijking: 20.000 euro is bijna vijf keer een jaarinkomen van inwoners van Chinese steden en tien keer dat van Chinezen in ruraal gebied.

Noord-Korea ontvlucht

Toen Zhu op 21 juli 2013 uit Noord-Korea ontsnapte, deed hij dat via een rivier dichtbij Jilin. Hij brak diezelfde nacht nog binnen in meerdere huizen om geld, gsm’s, schoenen en kleren te stelen. Pas bij zijn derde inbraak werd hij opgemerkt door een vrouw, die begon te gillen. “Ik heb dan een mes genomen en heb die oma in de rug gestoken”, gaf de man toe. “Toen zag ik dat ze een tas meedroeg. Die heb ik proberen losrukken, en toen dat niet lukte heb ik haar nog een paar messteken gegeven”, zei hij over die nacht op zijn proces. De vrouw overleefde de feiten uiteindelijk. Uren later werd hij opgepakt