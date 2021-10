Een eigen Silicon Valley, midden in de Westhoek, daar droomden Lernout & Hauspie van: “Plots zei hij: teken nog maar een verdieping extra”

Flanders Language Valley zou het paradepaard van het bedrijf én de Westhoek worden. Onze eigen Silicon Valley. 25 hectare groot en gebouwd in de vorm van een oorschelp. In amper één jaar tijd. Want voor de bouwvergunning van zo’n project werd graag een tandje bijgestoken of een oogje dichtgeknepen. Maar al snel viel L&H, en werd de spraakvallei een spookvallei. Wat rest er nog van? Waarom brandt er nog elke avond licht? En wat heeft een Noorse kleuterschool met dit verhaal te maken?