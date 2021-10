“We zijn verbouwereerd, dit konden we niet vermoeden”: iedereen in Arendonk kende pastoor die nu verdacht wordt van aanranding

Arendonk

De pastoor van Arendonk werd dinsdag opgepakt door de politie. De man wordt verdacht van aanranding van meerderjarige kwetsbare personen. ‘Pater L.’ is bekend in heel Arendonk, een gemeente met zo’n 13.000 inwoners. In 2004, bij zijn aanstelling als pastoor werd hij feestelijk onthaald door zijn parochianen. Ze kunnen het nieuws amper geloven. “Nooit hebben we iets gezien dat zoiets doet vermoeden. We zijn verbouwereerd.”