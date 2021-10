Hoe Julian Nagelsmann Bayern München vanuit zijn hotelkamer naar ruime zege tegen Benfica leidde

Iets meer dan een uur voor de aftrap tussen Bayern München en Benfica bevestigde Bayern dat coach Julian Nagelsmann grieperig was en niet in de dug-out zou plaatsnemen. Zijn assistent Dino Toppmöller verving hem, terwijl Nagelsmann vanuit zijn hotelkamer alles in goede banen leidde.

Na de wedstrijd onthulde Toppmöller dat Nagelsmann hem had bijgestaan en dat hij de belangrijke beslissingen vanuit zijn hotelkamer had genomen. Toppmöller had contact met Nagelsmann voor de aftrap, tijdens de rust en in de loop van de tweede helft. De assistent onthulde dat het Nagelsmann was die in de 66e minuut in zijn eentje verantwoordelijk was voor de wissel die uiteindelijk tot de overwinning leidde. Serge Gnabry verving verdediger Benjamin Pavard - een zet die zijn vruchten afwierp, want de acties van de recordkampioen hadden eindelijk het gewenste effect en binnen vier minuten werden drie doelpunten gescoord.

“Julian was dan wel ziek, in zijn hoofd was alles nog oké”, zei Toppmöller na de wedstrijd. “Het was zijn idee om Serge het veld op te sturen. We hadden contact met Julian. Die wissel was een moedige beslissing.”