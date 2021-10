Vlaamse energiefactuur zou tot 460 euro duurder worden door uitbreiding van Europees systeem voor emissiehandel

De Europese Commissie heeft een reeks voorstellen klaar in het kader van het Fit for 55-programma. Dat heeft als doel de uitstoot van CO2 met 55 procent te verlagen tegen 2030. Maar niet al die voorstellen moeten we zomaar blind ondertekenen, zei Vlaams energieminister Zuhal Demir (N-VA) vorige week. Ze wilde zekerheid dat alles “haalbaar en betaalbaar” is, zo klonk het. En daar werpt nieuw onderzoek nu een ander licht op.

Het gaat met name om het voorstel tot uitbreiding van het emissiehandelssysteem (ETS) naar transport en gebouwen. Dat voorstel werd nu op vraag van de Vlaamse regering onderzocht. De conclusie is dat “een emissiehandelssysteem voor transport en gebouwen vanaf 2026 slechts tot beperkte bijkomende emissiereducties zal leiden tegen 2030”. Maar wat het wel zou doen, is de koolstofprijs fel de hoogte in jagen. En duurdere koolstof, dat heeft grote gevolgen voor onze energiefactuur.

Tot 460 euro

In de studie wordt het effect berekend van een koolstofprijs die stijgt tot 70 à 100 euro per ton. Ter vergelijking: vandaag is die ongeveer 55 euro. Die stijging zou betekenen dat de jaarfactuur van een gemiddeld gezin in 2030 322 (+19 procent) tot 460 euro (+28 procent) duurder wordt. “Ook voor de 25 procent huishoudens met het laagste inkomen ligt de impact met 129 euro erg hoog. Hoewel twee derde van de kosten door de huishoudens betaald zouden worden, is de impact op de energieuitgaven van de Vlaamse diensten- en transportsector toch ook sterk stijgend met 9 tot 11 procent. Desondanks zou de uitbreiding van het ETS systeem ook slechts beperkt tot extra CO2-verminderingen leiden tegen 2030”, staat iin het rapport te lezen.

Vanaf dag 1 applaus

In het rapport staat ook nog dat het Vlaams Gewest via Fit For 55 1,2 miljard bijdragen zou moeten doen aan het Sociaal Klimaatfonds, en het daar 850 miljoen euro van zou kunnen terugkrijgen. “Netto draagt Vlaanderen dus 420 miljoen euro bij over de gehele periode 2026-2030, middelen die niet ingezet kunnen worden voor flankerend beleid om prijsstijgingen te milderen bij de Vlaming”, klinkt het op het kabinet van Demir.

Op basis van dat onderzoek zal binnenkort een regeringsstandpunt ingenomen worden. “Sommigen stonden vanaf dag 1 te applaudisseren toen Fit For 55 werd voorgesteld, zonder enig idee te hebben wat de verschillende voorstellen betekenen voor onze Vlaamse gezinnen en alleenstaanden, zonder de impact op energiearmoede in ons land te kennen. Te zot voor woorden. Vlaanderen deed haar huiswerk grondig. Ik hoop dan ook dat dit onderzoek de collega’s tot het besef kan brengen dat Europese keuzes grote gevolgen hebben voor de facturen van de Vlaming. Intussen bespreken we binnen de Vlaamse regering verder de vele andere Fit For 55-voorstellen”, besluit de minister.