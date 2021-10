Volledig politiekorps ontslagen door banden met georganiseerde misdaad in Mexicaanse stad

Het volledige politiekorps van Santa Cruz de Juventino Rosas, een stad in de Mexicaanse staat Guanajuato, is ontslagen vanwege banden met de georganiseerde misdaad. Zowat honderd agenten moesten per direct opstappen. Op vraag van de lokale autoriteiten nemen regionale agenten voorlopig de zaken in de stad waar. Dat heeft de lokale regering woensdag gemeld.