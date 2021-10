Marc Van Ranst: “Er is altijd gezegd dat versoepelingen teruggedraaid konden worden”

Op het volgende Overlegcomité, gepland voor volgende week vrijdag, wordt beter niet beslist om af te stappen van de federale fase. In de huidige situatie, met fors oplopende besmettingen, zou dat volgens viroloog Marc Van Ranst “niet verstandig” zijn. Begin deze week werd het hoogste aantal besmettingen van dit jaar genoteerd. “Het is nu afwachten hoe zich dat vertaalt in de ziekenhuizen en op de intensive care-afdelingen”, zegt Van Ranst. “Tegen eind volgende week moeten we een idee hebben van waar het naartoe gaat.”

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke waarschuwde woensdagavond al dat er nu echt sprake is van een vierde golf in ons land. Hij riep daarbij op het mondmasker te blijven gebruiken, en Van Ranst sluit zich daarbij aan. “We zouden kunnen werken zoals in Zweden, waar de bevolking gevraagd wordt het masker te gebruiken wanneer ze denken dat het nodig is”, zegt Van Ranst. “Dat kan voor een stuk het verschil maken. Het is natuurlijk de vraag wat de bevolking nog gaat aanvaarden. Het is wel zo dat er bij de aankondigingen van de versoepelingen altijd is bijgezegd dat die teruggedraaid kunnen worden.”

Verder volgt Van Ranst Vandenbrouckes aanbeveling om thuiswerk opnieuw te promoten. “Dat is een relatief eenvoudige maatregel zonder enorme impact op ons leven”, zegt hij.

Wat Van Ranst betreft blijft de federale fase nog een tijdlang gelden. “Wat is het alternatief? De gouverneurs die bevoegd worden en een versnippering aan maatregelen?”, vraagt de viroloog zich af. “Nee, dat is niet zo eenvoudig. Je fluit een voetbalmatch ook niet af voor die gedaan is.”

Vierde golf

De besmettingscijfers nemen intussen weer een hoge vlucht, maar die vierde golf was voorspeld, al werd die eigenlijk al iets eerder verwacht. Op het dashboard van Sciensano is te zien dat er maandag 6.466 besmettingen werden genoteerd. Het gaat nog om niet-geconsolideerde cijfers, maar dit jaar lag het aantal besmettingen nog nooit zo hoog.

Intussen hebben we in ons land een grotendeels succesvolle vaccinatiecampagne achter de rug. Voor de experts en de politici is het nu afwachten hoe die campagne zich vertaalt in het aandeel gevaccineerden dat terechtkomt in de ziekenhuizen, op intensive care of aan corona overlijdt. “Dat is de toetssteen”, zegt Van Ranst. “Met de vaccinatiecampagne die we hebben gehad zou dat bij de gevaccineerden een zeer laag aandeel moeten zijn. Vandaag is het nog te vroeg om conclusies te trekken, maar tegen het volgende Overlegcomité zouden we daar al meer duidelijkheid over moeten hebben.”