“Laat het virus circuleren onder kinderen en houd de scholen open.” Dat is de duidelijke boodschap van de acht Limburgse eerstelijnszones. Vlaams minister Wouter Beke (CD&V) staat op de rem. “We moeten waakzaam blijven, want er belanden nog altijd besmette kinderen in het ziekenhuis”, zegt Beke.