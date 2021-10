Lijst met zwarte verkeerspunten in Vlaanderen is opnieuw langer geworden: bekijk hier of er in jouw buurt zijn

De lijst met zwarte verkeerspunten in Vlaanderen is opnieuw langer geworden. Het zijn er 302, terwijl het er vorig jaar nog 287 waren. Bevoegd minister Lydia Peeters (Open VLD) belooft de gevaarlijke punten aan te pakken.

De lijst met zwarte verkeerspunten in Vlaanderen werd in 2018 in het leven geroepen. Daarop vind je de gevaarlijke punten, net als hun huidige status. Die status kan bijvoorbeeld zijn dat er een onderzoek loopt of dat er werken gepland zijn en wachten op uitvoering. De lijst geeft een goed beeld van hoeveel gevaarlijke verkeerspunten wachten om veilig gemaakt te worden.

101 nieuwe

Op dit moment telt de lijst 302 van die gevaarlijke zwarte verkeerspunten. De meerderheid van die punten ligt in de provincie Antwerpen (134), gevolgd door Oost-Vlaanderen (78) en Limburg (35). In West-Vlaanderen moeten er 32 punten dringend worden aangepakt, in Vlaams-Brabant zijn dat er 23.

In vergelijking met de lijst van 2020 zijn er 101 nieuwe zwarte punten bijgekomen. Toen telde de lijst 287 van die verkeerspunten, waarvan er ondertussen al aan 86 punten werken uitgevoerd zijn.

Bekijk hier waar de zwarte verkeerspunten zich bevinden:

Voor Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) zijn die zwarte punten een doorn in het oog. Ze lanceerde daarom eerder dit jaar het bestuursplan Mobiliteit Innovatief Aanpakken (MIA) om de verkeersveiligheid te verhogen. De zwarte punten sneller wegwerken is een prioriteit, zegt ze. “We moeten komaf maken met een overvloed aan regels als het de verkeersveiligheid in de weg staat en we moeten infrastructuurwerken sneller kunnen uitvoeren.”

Maar reactief handelen is niet voldoende, klinkt het nog bij de minister. Zij wil ook proactief te werk gaan. “Wanneer er veel ongevallen gebeuren op een bepaald punt, dan komt het op de dynamische lijst gevaarlijke punten en wordt het vroeg of laat aangepakt. Mijn ambitie is net om te voorkomen dat een punt een gevaarlijk punt wordt. Binnen MIA lanceerden we recent twee proeftuinen waar wordt getest met proactieve detectie van bepaalde verkeerssituaties door middel van camera’s en drones. Op die manier kunnen we proactieve maatregelen voorkomen dat er veel ongevallen gebeuren op een locatie. Zijn de resultaten uit de proeftuin positief, dan rollen we dit uit over Vlaanderen.”

Peeters zegt ook nog dat ze onderzoekt hoe ze gevaarlijke punten versneld kan aanpakken. Daar waar grote ingrepen samen met nutsleidingen dienen uitgevoerd te worden, wil ze snel de verkeersveiligheid verhogen door in te zetten op ‘quick wins’ of kleine ingrepen. “De actieve weggebruiker staat centraal in het nieuwe verkeersveiligheidsplan omdat de cijfers bij deze doelgroep niet goed evolueren. Ongevallen met fietsers en voetgangers wegen terecht ook veel zwaarder door bij het opmaken van de lijst met gevaarlijke punten. Daarom is vandaag handelen meer dan broodnodig. Minder ongevallen betekent immers minder slachtoffers, minder verdriet en finaal ook minder gevaarlijke punten.”