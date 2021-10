OVERZICHT. Zo erg sloeg storm Aurore toe in jouw regio

In bijna heel het land is vandaag nog code geel van kracht. Rukwinden van 70 tot zelfs 90 kilometer per uur zijn volgens het KMI mogelijk en er wordt ook gewaarschuwd voor overlast door hoge neerslaghoeveelheden. Maar afgelopen nacht hield storm Aurore ook al lelijk huis in ons land. Een overzicht.

WEST-VLAANDEREN

Meer dan tweehonderd oproepen kreeg de Brugse Hulpverleningszone 1 donderdagnacht en -ochtend binnen voor stormschade. Veelal ging dat over calamiteiten, zoals kapotgescheurde zeilen of zaken die moesten vastgemaakt worden. “Zware incidenten waren er tot nu toe niet.”

De brandweer moest vooral tussenkomen voor kleinere schade, zoals kapotgescheurde zeilen of zaken die los waren gewaaid. “Gelukkig waren er geen zware incidenten, laat staan gewonden”, klinkt het. “We zijn natuurlijk wel druk in de weer om alle oproepen af te werken.”

Aan het gerechtsgebouw in Brugge viel wel een boom om. Die blokkeert het pad naar de inkom.

© AFT

Aan de kust, waar de wind het hardst waaide, trof men op de dijk her en der materiële schade aan. Stoelen en tafels die niet goed waren vastgemaakt waaiden weg, grote (en slecht bevestigde) parasols scheurden kapot.

Op het strand van Blankenberge was er een kleine klifvorming te zien, maar niet in de mate dat de hoogte gevaarlijk werd. Een geluk bij een ongeluk: alle strandcabines moesten voor half oktober van het strand genomen worden, waardoor die reeds veilig op stal staan voor de wintermaanden.

© jve

In Oostende is omwille van zandophoping de kustbaan (N34) afgesloten tussen de Acacialaan en de grens met Middelkerke (Raversijde). De stad sluit ook tot en met vrijdag de strekdammen af voor het publiek.

Ook in Kortrijk kregen ze te maken met Aurore. In het centrum gingen parasols, hekken en ander terrasmeubilair waaien. Ook het afval dat normaal donderdagochtend opgehaald wordt, ligt her en der verspreid.

OOST-VLAANDEREN

In Leeuwergem kreeg brandweerpost Zottegem tegen 1.45 uur een oproep. Een zware boom versperde de Europaweg (N42) ter hoogte van het kasteel van Leeuwergem. Een uur later rukte de brandweer uit naar de Mandragorastraat. Een reclamedoek van een Matexi-kijkwoning hing er volledig gescheurd bij.

Even na 6 uur werd brandweerpost Brakel opgeroepen voor een uitgewaaide boom op Nieuwpoort in Everbeek.

In Gent moest de brandweer dertig keer uitrukken, al was er nergens grote schade. “Het gaat dan bijvoorbeeld om werfhekken die omwaaien, takken die in de weg liggen of bomen op de rijweg. Echt grote incidenten waren er niet.”

Bij de Hulpverleningszone Waasland liepen de eerste meldingen binnen rond 2 uur ‘s nachts. In de Albert Panisstraat in Beveren waaide de dakkoepel van een huis op de rijbaan. In diezelfde straat vlogen er ook vier zonnepanelen van een dak. In de Bremstraat viel een boom op een auto en op Vijfstraten vloog er hekwerk met reclame op de straat. Ook op de E34 in de rijrichting Knokke werd de rijbaan versperd door afgewaaide takken. In de Van Craenenbroeckstraat waaide een boom op een duiventil. De eigenaar, een oudere bewoner, was in shock.

In Vrasene waaiden in de Grote Kouterstraat hekken op het fietspad.

In de Tijmstraat in Melsele waaide een boom op een oprit en een geparkeerde auto. Een stelling aan een huis in de Alfons Van Puymbroecklaan waaide omver en kwam deels op het trottoir terecht. De brandweer had er heel wat werk om alles op te ruimen.

In Kruibeke belemmerde in de Moortelstraat een grote tak het verkeer, net als op de Nieuwe Baan en in de Portugezenstraat. Vanuit Rupelmonde kregen de hulpdiensten een melding dat een deel van het dak van een huis was weggewaaid. Omdat het daardoor binnenregende, werd er een zeil over het gat gespannen.

In de Scouselstraat in Temse versperde een boom de rijweg. Dat was ook het geval in de Kleine Dweersstraat. In de Doornstraat waaide er een antenne van het dak.

In Sint-Gillis-Waas kregen de hulpdiensten melding van een loshangende dakgoot in de Buitenstraat. Een boom op de baan in de Eeckbergstraat versperde er de volledige rijweg.

In de Gabriella Van Caeneghemstraat in Lokeren brak een grote tak af die tegen een geparkeerde auto waaide.

In Stekene kwam in de Vennestraat een elektriciteitskabel los te hangen. Op de oprit naar de E34 in Kemzeke in de richting van Antwerpen verhinderden afgewaaide takken vlot verkeer.

In Sint-Niklaas brak in de Gorinchemstraat een boom in tweeën en die kwam op de rijweg terecht. De brandweer moest ter plaatse komen om de stam te verzagen en de weg vrij te maken. De buitentent aan het terras van de bekende horecazaak Oma’s Seniorenclub in de Puitvoetstraat waaide deels weg. Dat veroorzaakte schade.

De hulpdiensten kregen vanop verschillende plaatsen in de regio ook nog heel wat meldingen van blauwe vuilniszakken die over de rijbaan waren gewaaid en opengescheurd waren.

ANTWERPEN

Het stormweer heeft in de nacht van woensdag op donderdag her en der voor schade gezorgd in de stad Antwerpen. De Brandweer Zone Antwerpen, ook actief in Wijnegem en Zwijndrecht, zat omstreeks 11 uur al aan 115 oproepen. “Het gaat vooral om omgewaaide bomen en weggewaaide dikke takken”, zegt woordvoerder Kristof Geens. “Dat is ergens logisch, want er hangen nog veel bladeren aan de bomen. Dat maakt dat de takken zwaarder zijn en meer wind vangen.”

Onder meer op de Frankrijklei is er donderdagochtend verkeershinder, door een omgewaaide stelling. Ook het tramverkeer ondervindt hinder. Tramlijnen 3, 5 én 8 moesten een tijdje worden omgeleid of ingekort omdat er een boom of tak op de traminfrastructuur was beland.

Ook in de haven van Antwerpen gingen vielen enkele containers om door de hevige rukwinden. Ook belangrijk: omdat er hoogtij verwacht wordt zullen de waterkeringspoorten tussen 15 uur en 18 uur door de stadsdiensten en brandweer gesloten worden. Auto’s die daar geparkeerd staan, kunnen best tijdig verplaatst worden.

De Oelegemsteenweg in Wommelgem is momenteel volledig afgesloten. Door de hevige rukwinden van vannacht zijn er enkele bomen omgewaaid. Hierdoor zit de industriezone ook zonder stroom. De opruimwerken gaan even duren.

Op de E19 in Loenhout belandde afgelopen nacht een vrachtwagen in de gracht. De bestuurder raakte zwaargewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Iets verderop in Meer raakte ook een verhuiswagen van de baan. Die moest eerst leeggehaald worden vooraleer de vrachtwagen getakeld kan worden.

© BFM

In Schoten in de Papenaardekenstraat is de ingang van het gemeentepark en de Hoogmolenburg tijdelijk afgesloten door een omgewaaide boom.

In Brasschaat op de Baillet-Latourlei, ter hoogte van de Zwaantjeslei, is de weg versperd door een omgevallen boom. En ook de Bredabaan ter hoogte van de Heislagsebaan is er versperd door een boom. En in Mortsel zou er op de Vredebaan een boom omgevallen zijn.

In het arrondissement Mechelen heeft de brandweeral iets meer dan 60 oproepen ontvangen voor stormschade. Het ging voornamelijk om afgeknakte bomen en takken en elektriciteitskabels die beschadigd raakten door de wind.

In Turnhout is een bestuurder in de nacht van woensdag op donderdag gewond geraakt nadat een boom op zijn auto viel.

Ook in Deurne hield storm Aurore lelijk huis. Zo werd een deel van het dak van tribune 1 van het Bosuilstadion, thuisbasis van Royal Antwerp FC, weggeblazen. Dat kwam uiteindelijk op het veld terecht.

© jtp, rr

VLAAMS-BRABANT

Sinds 6.00 uur donderdagochtend rijden er geen treinen tussen Geraardsbergen en het Henegouwse Edingen, door een vermoeden van schade aan de bovenleiding. Dat meldt spoorwegbeheerder Infrabel.

Het probleem situeert zich op het grondgebied van Galmaarden. Specialisten van Infrabel voeren op dit moment verdere inspecties uit. De NMBS laat intussen vervangbussen rijden tussen Geraardsbergen en Edingen.

LIMBURG

Bij de brandweerzone Zuid-West-Limburg telden ze donderdag rond 7.30 uur 21 oproepen. Het gaat om meldingen van omgewaaide bomen op wegen, elektriciteitskabels, maar soms ook erger. In Alken in de Irreslaan waaiden enkele gevels weg op een bouwwerf. En in Zonhoven in de Heuvenstraat kwam een boom terecht op een geparkeerde auto.

Ook in de brandweerzone Noord-Limburg is het alle hens aan dek. Daar zitten ze sinds 7.30 uur aan een vijftiental oproepen. In Bree en Bochelt gingen er bomen waaien. En in Peer, op het kruispunt van de Elsebaart en de Helchterensedijk, viel een boom op een rijdende auto. De bestuurder kon zonder verwondingen uit het voertuig gehaald worden.

In Hasselt waren het vooral de terrassen die met de wind te maken kregen. Heel wat parasols op de Grote Markt gingen er waaien.

© DJ

BRUSSEL

De Brusselse brandweer heeft afgelopen nacht 23 tussenkomsten uitgevoerd omwille van de hevige windstoten en regenbuien die storm Aurore met zich meebracht. Dat meldt de brandweer donderdagochtend.

Het ging om veertien ontwortelde bomen, twee ondergelopen straten en zeven voorwerpen die een gevaar betekenden.

In Schaarbeek is door windstoten een boom op de bovenleiding van het spoor terechtgekomen, waardoor het treinverkeer tussen de stations Brussel-Noord en Brussel-Schuman tot nader order is onderbroken. Dat meldt spoorwegbeheerder Infrabel. De getroffen treinen worden omgeleid via de lijnen 139 (Leuven-Ottignies) en 36 (Luik-Brussel). De teams van Infrabel zijn ter plaatse om het verkeer zo snel mogelijk te herstellen.

BUITENLAND

Niet alleen bij ons, maar ook in het buitenland voelen ze de gevolgen van storm Aurore. In Frankrijk zitten meer dan 250.000 huishouden in het noorden van het land, voornamelijk in Normandië, zonder stroom. Dat meldt Enedis, de Franse distributienetbeheerder, aan het Franse persagentschap AFP.

De storm Aurore trekt sinds woensdagmiddag over Frankrijk en verplaatste zich ‘s nachts naar het oosten. Een vijftiental departementen staan nog onder code geel, zegt Météo France. Sterke windstoten en omvallende bomen verstoren ook het treinverkeer in het noorden van het land, meldt de Franse minister van Transport, Jean-Baptiste Djebbari, op Twitter.

© AFP

In Nederland ruimen ze vandaag ook de schade op die Aurore heeft teweeggebracht. Op heel wat plaatsen in het land vielen bomen om en is er vertraging bij het openbaar vervoer. In het Zuid-Hollandse Barendrecht kregen ze te maken met een windhoos. Dakpannen en andere loszittende voorwerpen vlogen er in het rond. Tuinhuisjes, auto’s en ramen raakten daardoor beschadigd. Vier personen raakten daarbij gewond. Eén iemand moest naar het ziekenhuis.

© EPA-EFE

(sgg, bfs, jve, aft, red)