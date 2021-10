Crevits wil dubbel zo veel langdurig zieken begeleiden naar een job

Momenteel worden in Vlaanderen jaarlijks een vijfduizendtal langdurig zieken begeleid in hun re-integratie naar de arbeidsmarkt. Minister Crevits wil dat aantal vanaf volgend jaar optrekken tot 10.000. “Het is mijn ambitie om meer langdurig zieken opnieuw naar werk te begeleiden. Er zijn in Vlaanderen meer langdurig zieken dan werkzoekenden. Vaak willen langdurig zieken wel (gedeeltelijk) aan de slag gaan of blijven, maar zijn er nog teveel drempels.”

De minister vraagt daarom ook meer flexibiliteit voor langdurig zieken die terug aan de slag willen. Ook wil Crevits inzetten op betere bekendheid van de verschillende begeleidingstrajecten bij bedrijven. Verder wil de minister dat de VDAB sneller wordt ingeschakeld in situaties van langdurige ziekte zodat mensen van bij het begin goed worden begeleid.

Zo ging de minister donderdag op bezoek bij een werknemer die via een re-integratietraject van Rentree opnieuw aan de slag is in het bedrijf Fribona in Oostkamp. Rentree richt zich naar mensen die tijdens of na kanker op nieuw aan de slag willen en ondersteuning wensen. Werkneemster Hilde kon dankzij het coachingstraject zo terug aan de slag.