Kleinzoon opgepakt voor onthoofden en uitsnijden van ingewanden van opa in Frankrijk

De 80-jarige man die in zijn woning in Bolléne in het Zuid-Franse Vaucluse werd onthoofd en van zijn ingewanden werd ontdaan, is waarschijnlijk vermoord door zijn kleinzoon. De verdachte is aangehouden en in een ziekenhuis opgenomen. De gruweldaad zorgde voor enorme ophef in het pittoreske en doorgaans rustige stadje met zo’n 14.000 inwoners.

Aanvankelijk werd gevreesd voor een terreuraanslag, maar de politie sloot dat al vrij snel uit. De politie zocht vrijwel meteen naar de kleinzoon, een 37-jarige man die als “potentieel gewapend en gevaarlijk” werd omschreven.

De verdachte werd in Saint-Paul-Trois-Chateaux aangehouden in het naburige district Drôme. Het gerucht ging al dat hij zich daar bevond, waardoor de directeur van de middelbare school Drôme Provençale zijn internaat op slot had gegooid. De kleinzoon was uitgeput en droeg alleen een korte broek. Hij verweerde zich niet bij zijn aanhouding, waarmee een klopjacht met meer dan honderd agenten werd afgesloten.

De verdachte stond bij de politie bekend vanwege psychiatrische stoornissen. Of hij daarom in een ziekenhuis is opgenomen of dat hij gewond is, werd niet bekendgemaakt.

De aanhouding werd vergemakkelijkt omdat de man verward bonsde op de deur van huizen in Saint-Paul-Trois Chateaux, waarvan de bewoners vervolgens de gendarmerie belden. Dat alles zou woensdag net voor middernacht hebben plaatsgevonden.