Frankrijk kondigt nieuwe maatregelen aan om geweld tegen vrouwen tegen te gaan

Gérald Darmanin, de Franse minister van Binnenlandse Zaken, heeft donderdag een nieuw plan aangekondigd om geweld tegen vrouwen tegen te gaan. Zo zou het makkelijker worden om klacht in te dienen voor huiselijk geweld of verkrachting. De nieuwe maatregelen komen er als reactie op getuigenissen van slachtoffers over hoe slecht ze werden behandeld door de politie tijdens hun aangifte.

Voortaan hebben slachtoffers het recht om bijgestaan te worden door een advocaat wanneer ze klacht indienen. De politie mag dit niet weigeren. Dat benadrukken minister Darmanin en minister voor Burgerschap Marlène Schiappa in een document aan de verschillende politieafdelingen, dat het Franse persagentschap AFP heeft ingekeken.

“De behandeling van deze soort feiten en de slachtoffers ervan moet beter”, schreven de ministers in het document. Om dit doel te bereiken, formuleerden ze aanbevelingen voor de toekomst. Zo zouden slachtoffers op elk moment - “dag en nacht” - bij de politie terecht moeten kunnen om klacht neer te leggen in een serene en vertrouwelijke omgeving.

“Een medisch-juridisch onderzoek moet systematisch worden overwogen en de betrokken diensten moeten informatie over psychologische hulp aanreiken”, aldus de ministers. Het slachtoffer moet ook regelmatig op de hoogte gehouden worden over het verloop van de zaak. Bovendien moeten ervaren politiemensen de getuigenissen afnemen.

Met deze maatregelen wil Frankrijk het aangifteapparaat verbeteren. Sinds eind september getuigen slachtoffers steeds meer op sociale media over de slechte politiebehandeling. Onder de hashtag #DoublePeine (dubbel gestraft) duiken verhalen op over de wanpraktijken bij de politieafdelingen. Zo vroegen agenten in de Zuid-Franse stad Montpellier bijvoorbeeld aan slachtoffers van verkrachting of ze ervan genoten hadden, vertelt activiste Anna Toumazoff.