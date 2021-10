Zelfs matige alcoholconsumptie verhoogt het risico op borstkanker, daarvoor waarschuwt de Wereldgezondheidsorganisatie. Alcoholgebruik veroorzaakt zeven op de honderd borstkankers in Europa. Toch borstkanker ondanks beperkt alcoholgebruik? Voel je niet schuldig.” Want er zijn nog andere oorzaken en risicofactoren die we niet in de hand hebben.