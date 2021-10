Getuigen van Jehova buiten vervolging gesteld in onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen

De Brusselse raadkamer heeft op 5 oktober de vzw Christelijke Gemeente van Jehovah’s Getuigen buiten vervolging gesteld in het onderzoek van het federaal parket naar seksueel misbruik van minderjarigen. Dat meldt Sudpresse en het nieuws wordt bevestigd door de advocaat van de vzw, meester Dimitri de Béco. Het onderzoek was begonnen nadat het sekteobservatorium IACSSO, een onafhankelijk centrum van de overheidsdienst Justitie, eind 2018 aan de alarmbel had getrokken.

Het officiële adviescentrum voor sektes in ons land meldde toen dat het “verschillende directe en indirecte getuigenissen ontving” van en over mensen die verklaarden als kind seksueel geweld te hebben ondergaan bij de getuigen van Jehova, en over hoe de top van de Jehova’s getuigen dat seksueel misbruik toedekte via een intern rechtssysteem.

Het federaal parket startte daarop een gerechtelijk onderzoek, en in april 2019 volgde een huiszoeking bij het Belgische hoofdkantoor van de getuigen van Jehova, in Kraainem. In tussentijd wijdde ook het reportagemagazine ‘Pano’ van de VRT een uitzending aan de verklaringen.

Dat gerechtelijk onderzoek is intussen afgesloten en op 5 oktober besliste de raadkamer, op vordering van het federaal parket, om de vzw Christelijke Gemeente van Jehovah’s Getuigen buiten vervolging te stellen.

“Bij het verwerpen van de aanklacht concludeerde de raadkamer dat IACSSO’s ‘eenzijdige verklaringen niet werden gestaafd door enig ander bewijsmateriaal’,” klinkt het in een persbericht van de vzw zelf. “Wij hebben intussen, op 18 juni 2021, een civiele vordering wegens smaad ingesteld tegen het ministerie van Justitie van België, verantwoordelijk voor IACSSO, wegens de valse verklaringen van IACCSO over het kinderbeschermingsbeleid van Jehovah’s Getuigen. Een hoorzitting over deze aanklacht wegens smaad staat gepland voor 5 mei 2022.”