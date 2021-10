Rooms-katholieke Kerk steeds minder populair in Europa

Aan de vooravond van de Wereld Missie Dag op zondag 24 oktober, duidt Fides op een wereldwijde stijging van 15,5 miljoen gelovigen binnen de Katholieke Kerk. Het totaal komt neer op ongeveer 1,4 miljard leden aan het eind van het jaar 2019. In 2009 lag dat cijfer nog op 1,2 miljard, wat erop duidt dat de Katholieke Kerk aan populariteit heeft gewonnen. Toch geldt die stijging niet voor Europa. In 2019 verloor de Kerk 292.000 gelovige Europeanen en kwam het totaal aantal religieuzen op het Europese continent op 285,6 miljoen te staan. Het katholieke geloof groeide het snelst in Afrika, gevolgd door Amerika en Azië.

De Rooms-Katholieke Kerk werd de laatste jaren opgeschrikt door verschillende schandalen over seksueel misbruik van minderjarigen. Dit kan een verklarende factor voor de tanende cijfers. Begin oktober stelde het rapport “Sauvé” de pedocriminaliteit aan de kaak van 2.900 tot 3.200 Franse geestelijken. Paus Franciscus drukte zijn “immens verdriet” uit over het misbruik.