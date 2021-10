PODCAST. “Bij CD&V groeit de hoop dat Joachim Coens de eer aan zichzelf houdt. Niemand wil Brutus zijn”

Er broeit wat binnen CD&V. Staatssecretaris Sammy Mahdi heeft een boek uit, en dat is een messcherpe aanval op zijn eigen partijtop. CD&V is “hol”, schrijft hij, heeft “veel wervels, maar geen wervelkolom”. “Moeilijk om daarbij níet aan Joachim Coens te denken”, vindt hoofdredacteur Liesbeth Van Impe. Moet voorzitter Coens zich zorgen maken? Staan ze klaar om hem, zoals bij Julius Caesar destijds, een mes in de rug te steken?