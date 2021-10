Jongetje (4) overleeft val van 21 meter met alleen wat blauwe plekken: “Niets minder dan een wonder”

De ouders van een vierjarig jongetje uit de Verenigde Staten zijn zich tijdens een wandeling met hun zoon rotgeschrokken toen hun zoon van een klif van zo’n 21 meter hoog naar beneden gleed. Wonder boven wonder kwam de kleuter er alleen met wat schrammen en blauwe plekken vanaf.

De jongen was vrijdagmiddag met zijn ouders in het Daniel Boone National Forest aan het rondtrekken, toen hij weggleed en “een tuimelende val van een klif” maakte, aldus het reddingsteam. “Tijdens de val raakte de jongen meerdere richels en stuitte hij op steile afdalingen van ongeveer 30 voet (zo’n 9 meter), waardoor hij in totaal 70 voet (21 meter) viel”, voegde het team eraan toe.

De vader van de jongen kwam gelijk in actie, hij ging de klif af om zijn zoon te bereiken en droeg hem vervolgens bergafwaarts in de richting van een snelweg, waar het reddingsteam het duo ontmoette. “Ongelooflijk, hoewel het kind zeker geschaafd en gekneusd was, leek hij verder in orde te zijn”, schrijft het reddingsteamop Facebook. “Hij was erg spraakzaam, en zeer geïnteresseerd in superhelden.”

De jongen werd onderzocht door de medische hulpdiensten en werd al snel teruggestuurd naar zijn ouders, voegde het team eraan toe, en noemde zijn toestand “niets minder dan een wonder.”