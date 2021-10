“Romelu zal sneller terug zijn dan verwacht”: makelaar Lukaku stelt fans gerust na blessure tegen Malmö

Lukaku, tegen Malmö een enkel blessure opliep, wacht nog op de resultaten van enkele onderzoeken. “Hij was erg teleurgesteld na de wedstrijd”, zegt Pastorello. “Hij zat goed in de wedstrijd, ik ben er zeker van dat hij gescoord zou hebben als hij op het veld had kunnen blijven staan.”

Zaterdag al krijgt Chelsea Norwich over de vloer. “Romelu heeft thuis zijn eigen fysio, hij werkt hard. Als hij terugkeert, zal het sowieso sneller zijn dan voorzien”, klinkt het optimistisch bij Pastorello.

Na de door Chelsea met 4-0 gewonnen Champions League-duel tegen het Zweedse Malmö zei trainer Thomas Tüchel dat Lukaku “enkele dagen aan de kant” zal staan met een verstuikte rechterenkel Big Rom moest op Stamford Bridge na 23 minuten het veld geblesseerd verlaten. Op dat moment stond het al 2-0 in het voordeel van The Blues.

De strafschop voor de 2-0 was even voordien uitgelokt door de Belgische topschutter aller tijden. Lukaku wurmde zich voorbij de verdedigers richting Malmö-doelman Dahlin, maar Lasse Nielsen ging met een tackle aan de noodrem hangen en raakte daarbij Big Rom, die even later naar de kant hinkte. Ook zijn collega-aanvaller Timo Werner viel geblesseerd uit. Zaterdag volgt in de Premier League de thuiswedstrijd tegen Norwich City.

“Het was gewoon pech”, stelde Tüchel later op de website van de Blues. “Ik heb er geen spijt van, dat ik hem opstelde ondanks dat hij in mijn mening overplayed en mentaal vermoeid is. Het was een uitstekend moment om hem vertrouwen te geven. Lukaku was ook beslissend.”