Alexander Mercken: “Vanwege het 25-jarig jubileum is er een box uitgebracht aan een verkoopprijs van 149,99 euro. Die box is nu al het dubbele waard.” — © Sven Dillen

Er is een echte goldrush ontstaan op Pokémonkaarten. In een Nederlandse speelgoedwinkel is een ramkraak gepleegd om de populaire speelkaarten. Bij ons kopen verzamelaars met beleggingsplannen de hele stock leeg. “Ze zijn een betere belegging dan bitcoins.”