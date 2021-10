Parket maakt zich grote zorgen om ‘drillrap’: “Jongeren zetten elkaar aan tot diefstallen, plunderingen en zelfs mesaanvallen”

Het Antwerpse parket en de politie maken zich grote zorgen om het toenemende geweld tussen rivaliserende rapgroepjes uit Deurne, Merksem of het Kiel, die elkaar in zogenoemde ‘drillraps’ beledigen en bedreigen. De rivaliteit tussen rapgroepjes als Soldiers of Violence (SOV), Sinsquad (SSQ) of Kielpark (KPK) heeft al geleid tot steekpartijen waarbij gewonden zijn gevallen.