Met zo’n 150 Antwerp-fans in Istanboel, maar niemand raakt stadion binnen

Ze waren op voorhand gewaarschuwd: de Turkse autoriteiten zouden geen uitsupporters toelaten in het stadion van Fenerbahçe. Maar een Antwerpfan blijft een Antwerpfan. Met naar schatting zo’n 150 supporters trokken ze vanuit België toch naar Istanboel, hopend om via een of andere weg alsnog aan een ticket te geraken voor de belangrijke Europese wedstrijd van hun club. Helaas. Wat ze ook probeerden, de Turken bleven hardnekkig ‘nee’ zeggen. “Dan proberen we maar verder te genieten van deze leuke citytrip, hé. En de match? Die zien we straks wel samen in een Turks café.”