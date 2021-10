Waarom kussenslopen in de was verzeild geraken in je dekbedovertrek en wat je eraan kan doen

Wanneer ik een dekbedovertrek met flessenhals als opening in de wasmachine was, samen met twee kussenslopen en twee hoeslakens, dan zitten die achteraf gegarandeerd ín die dekbedovertrek. Hoe komt dat toch? En vooral: hoe kan je dat vermijden? Hetzelfde in de droogkast: de dekbedovertrek wordt in een bolletje gerold, de buitenkant is droog, maar binnen is het nog nat… Tennisballen helpen geen zier. Kunnen jullie mij helpen?