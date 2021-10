Jongeren vanaf 16 jaar mogen bij de volgende Europese verkiezingen ook gaan stemmen. Dat heeft de federale ministerraad beslist, al moet het parlement de wijziging nog goedkeuren. Het is een manier om jongeren te tonen dat de politiek er ook voor hen is, zeggen voorstanders. Al is hun stemgedrag niet zo bijster anders dan dat van 18-plussers, zo blijkt uit onderzoek.