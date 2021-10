Nog niet eens gelanceerd, en al gehackt: het nieuwe sociale mediaplatform van Donald Trump

Het nieuwe sociale mediaplatform ‘Truth Social’ van voormalig Amerikaans president Donald Trump is niet eens officieel gelanceerd, maar het is al wel gehackt. Een bètaversie van ‘Truth Social’ werd donderdag online geplaatst, en enkele uren later konden hackers al triomfantelijk melden op Twitter dat ze erin geslaagd waren om de accounts ‘donaldtrump’ en ’mikepence’ (voor voormalige vicepresident Mike Pence) over te nemen.