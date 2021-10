Heel de Nederlandse Biblebelt, een gordel van gemeenten waar de Bijbel nog centraal staat in het leven van de inwoners, wordt momenteel zwaar getroffen door het coronavirus. Heel de Biblebelt? Neen, één vissersdorpje niet. Urk. Toevallig het dorp met de laagste vaccinatiegraad van heel Nederland lijkt stand te houden. Een wonder? Of is het stilte voor de storm?