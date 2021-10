Axe, Lipton, Knorr, Zwan, Dove, Ben & Jerry’s, Zwitsal, … Alle producten van Unilever – en dat zijn er véél – worden in één klap 4,1 procent duurder. Het gaat om de grootste prijsstijging in bijna tien jaar bij het Brits-Nederlandse concern. “Natuurlijk gaan we dit voelen in onze portemonnee. En vermoedelijk zelfs meer dan die 4 procent.”